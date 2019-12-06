В суде пояснили запрет осуждённому Жукову администрировать сайты

Короткая ссылка
Осуждённому по делу об экстремизме студенту ВШЭ, блогеру Егору Жукову запрещено создавать и вести свои сайты, пояснила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Макушкина.
В суде пояснили запрет осуждённому Жукову администрировать сайты
  • РИА Новости

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube, а также запретил ему два года администрировать сайты.

«Установленный судом запрет предполагает запрет именно на создание и ведение собственных интернет-страниц и тому подобного в сети», — заявила Макушкина.

Как отмечает Интерфакс, представитель суда также сказала, что если ресурс создан третьим лицом, то он может публиковать контент Жукова.

При этом она не пояснила, считаются ли аккаунты в соцсетях собственной страницей. 

По её словам, сторона защиты вправе обратиться в суд за разъяснением приговора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить