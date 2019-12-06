В суде пояснили запрет осуждённому Жукову администрировать сайты
- РИА Новости
Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трём годам условно по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube, а также запретил ему два года администрировать сайты.
«Установленный судом запрет предполагает запрет именно на создание и ведение собственных интернет-страниц и тому подобного в сети», — заявила Макушкина.
Как отмечает Интерфакс, представитель суда также сказала, что если ресурс создан третьим лицом, то он может публиковать контент Жукова.
При этом она не пояснила, считаются ли аккаунты в соцсетях собственной страницей.
По её словам, сторона защиты вправе обратиться в суд за разъяснением приговора.