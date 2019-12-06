СК попросил арестовать женщину в Москве за избиение ребёнка
- РИА Новости
По её словам, в отношении 29-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».
«Следствие ходатайствует об аресте», — заявила Иванова.
Она добавила, что СК поставил вопрос о лишении либо ограничении женщины родительских прав.
По данным следствия, подозреваемая «неоднократно сбросила ребёнка со стула», в результате чего девочка получила травмы.
Ранее женщину задержали после того, как её двухлетнюю дочь госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и другими травмами.