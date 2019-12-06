СК попросил арестовать женщину в Москве за избиение ребёнка

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Следственный комитет ходатайствует об аресте женщины, которая подозревается в избиении двухлетней дочери в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
СК попросил арестовать женщину в Москве за избиение ребёнка
  • РИА Новости

По её словам, в отношении 29-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья».

«Следствие ходатайствует об аресте», — заявила Иванова.

Она добавила, что СК поставил вопрос о лишении либо ограничении женщины родительских прав.

По данным следствия, подозреваемая «неоднократно сбросила ребёнка со стула», в результате чего девочка получила травмы.

Ранее женщину задержали после того, как её двухлетнюю дочь госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и другими травмами.

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