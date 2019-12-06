СК попросил арестовать женщину в Москве за избиение ребёнка

Следственный комитет ходатайствует об аресте женщины, которая подозревается в избиении двухлетней дочери в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

РИА Новости

По её словам, в отношении 29-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». «Следствие ходатайствует об аресте», — заявила Иванова. Она добавила, что СК поставил вопрос о лишении либо ограничении женщины родительских прав. По данным следствия, подозреваемая «неоднократно сбросила ребёнка со стула», в результате чего девочка получила травмы. Ранее женщину задержали после того, как её двухлетнюю дочь госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и другими травмами.