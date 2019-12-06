В Москве женщину задержали за избиение двухлетней дочери

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в умышленном и неоднократном избиении своей двухлетней дочери. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным МВД, 4 декабря в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что в больницу доставили двухлетнего ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом голени и множеством синяков по всему телу.

«5 декабря полицейские в квартире по месту фактического проживания задержали мать пострадавшей, которая изобличена в том, что умышленно и неоднократно избивала свою дочь», — заявили в МВД, отметив, что женщину передали следственным органам.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России сообщало, что в Челябинске возбудили дело по факту избиения восьмимесячного ребёнка матерью.