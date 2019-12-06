В Москве женщину задержали за избиение двухлетней дочери

Короткая ссылка
Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в умышленном и неоднократном избиении своей двухлетней дочери. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
В Москве женщину задержали за избиение двухлетней дочери
  • © РИА Новости

По данным МВД, 4 декабря в полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что в больницу доставили двухлетнего ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом голени и множеством синяков по всему телу.

«5 декабря полицейские в квартире по месту фактического проживания задержали мать пострадавшей, которая изобличена в том, что умышленно и неоднократно избивала свою дочь», — заявили в МВД, отметив, что женщину передали следственным органам.

Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России сообщало, что в Челябинске возбудили дело по факту избиения восьмимесячного ребёнка матерью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить