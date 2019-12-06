В Москве раскрыли сеть подпольных игровых клубов

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Сотрудники правоохранительных органов раскрыли в Москве сеть подпольных игровых клубов.
В Москве раскрыли сеть подпольных игровых клубов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК Москвы.

«Расследуется уголовное дело в отношении 11 соучастников. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые организованной преступной группой)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, предполагаемые злоумышленники вступили в преступный сговор для незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Свои подпольные заведения группа законспирировала и разместила в нежилых помещениях, а также в многоквартирных домах Москвы.

«В рамках предварительного следствия проведено 11 обысков в офисных, жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории Москвы и Московской области. Следствием обнаружены и изъяты мобильные телефоны, пластиковые карты, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — добавили в ведомстве.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области пресекли деятельность подпольного казино.

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