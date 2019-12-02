В Кировской области пресекли работу подпольного казино

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В Кировской области пресекли деятельность подпольного казино, сообщает progorod43 со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Кировской области пресекли работу подпольного казино
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 40-летняя жительница Кирова создала ОПГ и привлекла туда трёх женщин. В 2017—2019 годах они проводили азартные игры с использованием интернета в помещениях на улицах Комсомольской и Чапаева.

Незаконное казино было замаскировано под предоставление услуг населению для осуществления сделок на внебиржевом рынке.

Подозреваемым грозит штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.

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