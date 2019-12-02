В Кировской области пресекли работу подпольного казино
- РИА Новости
По имеющимся данным, 40-летняя жительница Кирова создала ОПГ и привлекла туда трёх женщин. В 2017—2019 годах они проводили азартные игры с использованием интернета в помещениях на улицах Комсомольской и Чапаева.
Незаконное казино было замаскировано под предоставление услуг населению для осуществления сделок на внебиржевом рынке.
Подозреваемым грозит штраф до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино.