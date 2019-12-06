В Челябинске при наезде маршрутки пострадал пешеход 

Короткая ссылка
В Челябинске водитель маршрутного такси не справился с управлением и сбил пешехода, пострадавшего доставили в больницу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
В Челябинске при наезде маршрутки пострадал пешеход 
  • РИА Новости

«Водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, повредив ограждение и совершив наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что в маршрутке находились пассажиры. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что пострадал 42-летний мужчина, он впал в кому.

Ранее в Калуге в ДТП с маршруткой пострадали девять человек.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить