В Челябинске при наезде маршрутки пострадал пешеход 

В Челябинске водитель маршрутного такси не справился с управлением и сбил пешехода, пострадавшего доставили в больницу. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

«Водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, повредив ограждение и совершив наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе.

В МВД добавили, что в маршрутке находились пассажиры. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что пострадал 42-летний мужчина, он впал в кому.

Ранее в Калуге в ДТП с маршруткой пострадали девять человек.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.