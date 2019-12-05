В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге

В МВД уточнили число получивших травмы в результате наезда маршрутки на мачту освещения в Калуге.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе один ребёнок. Один из пострадавших госпитализирован, остальным оказана медицинская помощь, затем они отпущены домой», — указали в МВД.

Ранее сообщалось, что в Калуге 26 человек, включая ребёнка, получили травмы при столкновении маршрутки с мачтой освещения.

В конце сентября URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, в результате чего погиб один человек, ещё пятеро пострадали.