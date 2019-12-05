В Калуге 26 человек пострадали в результате ДТП
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения. По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребёнок», — сказал собеседник.
По его словам, в настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее в Саратове маршрутный автобус врезался в столб. По имеющейся информации, число пострадавших в аварии достигло 15.
Также URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.