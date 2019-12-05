В Калуге 26 человек пострадали в результате ДТП

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В Калуге 26 человек, включая ребёнка, получили травмы при столкновении маршрутки с мачтой освещения.
В Калуге 26 человек пострадали в результате ДТП
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На улице Георгия Амелина возле дома №29 маршрутное такси врезалось в мачту освещения​​​. По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребёнок», — сказал собеседник.

По его словам, в настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее в Саратове маршрутный автобус врезался в столб. По имеющейся информации, число пострадавших в аварии достигло 15.

Также URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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