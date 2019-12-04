Прокуратура начала проверку после аварии с автобусом в Саратове

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Прокуратура начала проверку после того, как в Саратове маршрутный автобус врезался в столб, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек.

«Прокуратурой области совместно с территориальным управлением Госавтонадзора организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в отношении перевозчика, чей автобус попал в ДТП», — рассказали РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее в Саратове маршрутный автобус врезался в столб. По последним данным, число пострадавших достигло 15.

Также URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.

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