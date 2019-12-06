Трассу М11 покроют мобильной связью в 2020 году
«К настоящему моменту смонтировано 70% фундаментов для них. К размещению оборудования операторов готовы 40% объектов», — цитирует газета «Известия» пресс-службу ГК «Автодор».
Отмечается, что на данный момент на 10% трассы связь полностью отсутствует, а на некоторых других участках происходят сбои.
Уточняется, что один из сотовых операторов готов разместить оборудование до конца 2019 года, остальные займутся этим в январе-марте 2020 года.
27 ноября российский лидер Владимир Путин принял участие в открытии новой трассы М11 из Москвы в Санкт-Петербург.