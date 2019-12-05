В Крыму приостановили работу парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд принял решение о приостановке работы парка львов «Тайган» в Крыму на 30 суток, сообщает «Крыминформ».

Как заявил председатель республиканского комитета ветеринарии Валерий Иванов, это связано с систематическими нарушениями законодательства.

По его словам, используются корма с истекшим сроком годности — говядина без кости, которая поступила из Краснодарского края.

Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбургской области и Хакасии договорились о научно-техническом сотрудничестве по сохранению лошади Пржевальского.