В Крыму приостановили работу парка львов «Тайган»
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- РИА Новости
Как заявил председатель республиканского комитета ветеринарии Валерий Иванов, это связано с систематическими нарушениями законодательства.
По его словам, используются корма с истекшим сроком годности — говядина без кости, которая поступила из Краснодарского края.
Ранее RIA56 сообщало, что заповедники Оренбургской области и Хакасии договорились о научно-техническом сотрудничестве по сохранению лошади Пржевальского.