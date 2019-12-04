Заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве

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Заповедники Оренбургской области и Хакасии договорились о научно-техническом сотрудничестве по сохранению лошади Пржевальского, сообщает RIA56.
Заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве
  • © Оренбургский заповедник

Соглашение подписали в рамках Енисейского экологического форума, проходившего в Красноярске с 27 по 28 ноября.

На круглом столе «Перспективы сохранения уязвимых видов животных Енисейской Сибири» директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова и директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий рассказали об опыте и перспективах восстановления популяции лошади Пржевальского в России.

В декабре 2019 года хакасские специалисты приедут к оренбургским коллегам на стажировку.

Ранее НСН сообщала, что открытие соколиного центра «Камчатка» запланировано на 2021 год.

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