Заповедники Оренбуржья и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве
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Соглашение подписали в рамках Енисейского экологического форума, проходившего в Красноярске с 27 по 28 ноября.
На круглом столе «Перспективы сохранения уязвимых видов животных Енисейской Сибири» директор «Заповедников Оренбуржья» Рафиля Бакирова и директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий рассказали об опыте и перспективах восстановления популяции лошади Пржевальского в России.
В декабре 2019 года хакасские специалисты приедут к оренбургским коллегам на стажировку.
Ранее НСН сообщала, что открытие соколиного центра «Камчатка» запланировано на 2021 год.