В Свердловской области рассказали о плане по борьбе с «чёрными лесорубами»
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Об этом заявил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.
Документ также позволит обнаружить и пресечь контрабанду леса, уклонение от налогов, хищения и нецелевое использование бюджетных средств в данной отрасли.
С данной целью в феврале и сентябре 2019 года состоялось профилактическое мероприятие «Лес», в ходе которого было проведено более 2 тыс. проверок. Зафиксировано 31 преступление. В суд передано девять уголовных дел. Изъято 4 тыс. кубометров леса на 13 млн рублей.
В целом за год гарнизоном полиции выявлено 196 преступлений по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», из них раскрыто 98. Установлен ущерб на сумму более 24 млн рублей. В суд направлено 76 уголовных дел.
Ранее progorod43.ru сообщал, что в Россельхознадзоре рассказали о незаконном вывозе хвойной древесины в регионах.