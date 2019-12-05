Эксперт оценил перспективы роста доходов россиян

Короткая ссылка
Инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы роста доходов россиян.
Эксперт оценил перспективы роста доходов россиян
  • РИА Новости

«Согласно статистике, в России собирается всё больше налогов — это означает, что доля «белых» зарплат в стране растёт. Когда сотрудник получает «чёрную» зарплату в конверте, его доходы выше, чем если работодатель не выплачивает на него социальные, налоговые и пенсионные отчисления», — заявил он.

По его словам, запущенные правительством процессы по «обелению» экономики близки к завершению.

Это значит, что, скорее всего, данный фактор скоро перестанет влиять на общую ситуацию и реальные располагаемые доходы россиян покажут более активный рост, добавил эксперт.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что реальные располагаемые доходы населения России за девять месяцев начали расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить