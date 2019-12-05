Аксёнов назначил руководителей Минздрава и МЧС по Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов назначил министров здравоохранения и чрезвычайных ситуаций по региону, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на официальный портал крымского правительства.

Указы размещены на официальном интернет-портале крымского правительства. По решению главы республики руководители ведомств Игорь Чемоданов и Сергей Шахов сохранили свои должности.

«Назначить Чемоданова Игоря Геннадьевича на государственную должность министра здравоохранения Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым. Назначить Шахова Сергея Николаевича на государственную должность министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — сказано в документах.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что бывший вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк назначена уполномоченным по правам человека.