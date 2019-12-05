В Подмосковье почтили память героев Великой Отечественной войны

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В Московской области почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье почтили память героев Великой Отечественной войны
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Сегодня торжественный день: мы отмечаем начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Для Подмосковья это событие имеет особый смысл: именно на нашей земле начались первые победы», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на встрече, состоявшейся в Музее техники Вадима Задорожного в Архангельском.

Мероприятие посетили ветераны, юнармейцы и поисковики.

Кроме того, в День воинской славы состоялась церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Подмосковная делегация почтила память советских воинов.

Ранее НСН сообщала, что заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова открыла набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы.

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