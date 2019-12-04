Голикова открыла набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова открыла набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы, сообщает НСН.
Голикова открыла набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы
  • РИА Новости

Это произошло в рамках Международного форума добровольцев. Собранная команда примет участие в основных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявила руководитель ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, для добровольцев разработан единый стандарт подготовки.

«Очень вaжно, чтобы тот, кто помогaет сохрaнить пaмять о подвигaх, сaм знaл о них. Здесь, нa добровольческом форуме, мы проводим собеседовaния, знaкомимся с нaшими будущими волонтёрaми и рaсскaзывaем о нaпрaвлениях деятельности волонтёров Победы», — сказала она.

Форум проходит в Сочи с 2 по 6 декабря.

Ранее Newinform сообщал об учениях волонтёров, полицейских и спасателей «Поиск детей — 2019».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить