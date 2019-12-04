Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова открыла набор в Волонтёрский корпус Года памяти и славы, сообщает НСН.

Это произошло в рамках Международного форума добровольцев. Собранная команда примет участие в основных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как заявила руководитель ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, для добровольцев разработан единый стандарт подготовки.

«Очень вaжно, чтобы тот, кто помогaет сохрaнить пaмять о подвигaх, сaм знaл о них. Здесь, нa добровольческом форуме, мы проводим собеседовaния, знaкомимся с нaшими будущими волонтёрaми и рaсскaзывaем о нaпрaвлениях деятельности волонтёров Победы», — сказала она.

Форум проходит в Сочи с 2 по 6 декабря.

Ранее Newinform сообщал об учениях волонтёров, полицейских и спасателей «Поиск детей — 2019».