Учения «Поиск детей — 2019» пройдут в Подмосковье
- РИА Новости
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В них примут участие по меньшей мере 65 руководителей и членов поисково-спасательных отрядов из 15 регионов, а также сотрудники МВД, МЧС, комиссии по делам несовершеннолетних Подмосковья и волонтёры движения «Джип Алерт».
Запланировано несколько этапов, состоящих из теоретической и практической частей. Инструкторы расскажут волонтёрам о работе поисково-спасательных служб, проведут уроки первой помощи.
Добровольцев также научат слаженно работать в группах и организовывать поисковый штаб.
Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в беседе с телеканалом «360» рассказала о необходимых мерах для более эффективного поиска пропавших людей.