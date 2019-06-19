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В АСИ рассказали о необходимых мерах для более эффективного поиска пропавших

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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в беседе с телеканалом «360» рассказала о необходимых мерах для более эффективного поиска пропавших людей.
В АСИ рассказали о необходимых мерах для более эффективного поиска пропавших
  • РИА Новости

«Конечно, для нас остается серьёзной проблемой урегулирование в законодательном поле нахождения человека по локации с телефонного аппарата. Пока не удалось найти оптимальную модель, которая бы устраивала всех контрагентов и обеспечивала сохранение персональных данных человека, его конституционное право на неразглашение, в том числе тайное местоположение», — заявила она.

Ещё одним моментом Чупшева назвала действительно работающий алгоритм действия между всеми участниками поиска — МВД, МЧС, СК и добровольцами.

Как отметила гендиректор АСИ, пока есть отдельные успешные практики в регионах, на федеральном уровне, но как система это пока не заработало.

Ранее ФАН сообщало, что уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала представителей Следственного комитета, МЧС и МВД совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтёрами по поиску пропавших детей.

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