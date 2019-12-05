В Кировской области суд вынес приговор учителю труда за избиение учеников

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Суд вынес приговор учителю труда одной из школ в Кирово-Чепецке за избиение двух учеников прутом и шлангом, сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.
В Кировской области суд вынес приговор учителю труда за избиение учеников
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Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы условно на 1,5 года с испытательным сроком один год и шесть месяцев. В течение двух лет он не сможет заниматься педагогической деятельностью.

По данным ведомства, с 2018 года по апрель 2019 года учитель бил указкой, металлическим прутом и шлангом двух 13-летних учеников за опоздание на урок или нахождение на перемене в классе. Побои происходили в присутствии других учащихся.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии вынесли приговор учителю музыки.

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