В Удмуртии вынесли новый приговор учителю по делу об убийстве

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В Удмуртии вынесли новый приговор учителю музыки, передаëт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
В Удмуртии вынесли новый приговор учителю по делу об убийстве
  • РИА Новости

В июне 2018 года Можгинский районный суд приговорил 38-летнего преподавателя к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве знакомой и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними девочками.

Мужчина обжаловал вердикт в Верховном суде. Дело вернули на новое рассмотрение в районный суд.

Новый приговор вынесли в конце августа. Учитель получил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на шесть месяцев. Ему также предстоит лечение у психиатра.

Как пояснила глава пресс-службы Наталья Нургаянова, согласно новому приговору преподаватель освобождëн от уголовного преследования по нескольким эпизодам в связи с истечением срока давности. Суд также установил дополнительные обстоятельства, смягчающие наказание.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане вынесли приговор по делу об убийстве школьника.

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