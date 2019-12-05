Экс-руководитель СК по Крыму возглавил республиканское управление Минюста России
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«Уверен, что Михаил Анатольевич, как системный человек, имеющий богатый опыт работы в правоохранительных структурах и в Совете министров Республики Крым, положительно повлияет на работу управления», — написал глава региона Сергей Аксёнов на своей странице в сети «ВКонтакте».
На этом посту Назаров сменил Валерия Песенко.
Назаров — уроженец Ярославской области. Первый руководитель СУ СК России по Крыму был назначен 25 марта 2014 года.
Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Пунигов назначен челябинским природоохранным прокурором.