Экс-руководитель СК по Крыму возглавил республиканское управление Минюста России

Короткая ссылка
Экс-руководитель СУ СК России по Крыму Михаил Назаров возглавил республиканское управление Минюста, сообщает «Крыминформ».
Экс-руководитель СК по Крыму возглавил республиканское управление Минюста России
  • © sledcom.ru

«Уверен, что Михаил Анатольевич, как системный человек, имеющий богатый опыт работы в правоохранительных структурах и в Совете министров Республики Крым, положительно повлияет на работу управления», — написал глава региона Сергей Аксёнов на своей странице в сети «ВКонтакте».

На этом посту Назаров сменил Валерия Песенко.

Назаров — уроженец Ярославской области. Первый руководитель СУ СК России по Крыму был назначен 25 марта 2014 года.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Пунигов назначен челябинским природоохранным прокурором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить