Экс-руководитель СК по Крыму возглавил республиканское управление Минюста России

Экс-руководитель СУ СК России по Крыму Михаил Назаров возглавил республиканское управление Минюста, сообщает «Крыминформ».

«Уверен, что Михаил Анатольевич, как системный человек, имеющий богатый опыт работы в правоохранительных структурах и в Совете министров Республики Крым, положительно повлияет на работу управления», — написал глава региона Сергей Аксёнов на своей странице в сети «ВКонтакте».

На этом посту Назаров сменил Валерия Песенко.

Назаров — уроженец Ярославской области. Первый руководитель СУ СК России по Крыму был назначен 25 марта 2014 года.

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