Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО провели боевые стрельбы
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- РИА Новости
Были задействованы модернизированные танки Т-72Б3.
Ведение огня по объектам условного противника отрабатывалось во взаимодействии с расчётами беспилотников. Цель находилась в постоянном движении, на расстоянии от 300 до 2000 метров.
К учениям привлекли около 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения и военной техники.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что эипаж нового спасательно-буксирного судна СБ-742, построенного для Черноморского флота, завершил цикл государственных испытаний.