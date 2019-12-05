Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО провели боевые стрельбы

Танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне «Гвардеец» в Чечне, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Были задействованы модернизированные танки Т-72Б3.

Ведение огня по объектам условного противника отрабатывалось во взаимодействии с расчётами беспилотников. Цель находилась в постоянном движении, на расстоянии от 300 до 2000 метров.

К учениям привлекли около 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения и военной техники.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что эипаж нового спасательно-буксирного судна СБ-742, построенного для Черноморского флота, завершил цикл государственных испытаний.