Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО провели боевые стрельбы

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Танкисты мотострелковой дивизии Южного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне «Гвардеец» в Чечне, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Танкисты мотострелковой дивизии ЮВО провели боевые стрельбы
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Были задействованы модернизированные танки Т-72Б3.

Ведение огня по объектам условного противника отрабатывалось во взаимодействии с расчётами беспилотников. Цель находилась в постоянном движении, на расстоянии от 300 до 2000 метров.

К учениям привлекли около 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения и военной техники.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что эипаж нового спасательно-буксирного судна СБ-742, построенного для Черноморского флота, завершил цикл государственных испытаний.

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