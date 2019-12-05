Экипаж спасательно-буксирного судна СБ-742 завершил госиспытания

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Экипаж нового спасательно-буксирного судна СБ-742, построенного для Черноморского флота, завершил цикл государственных испытаний, сообщает «Крыминформ».
Экипаж спасательно-буксирного судна СБ-742 завершил госиспытания
  • © пресс-служба ОСК

«В процессе государственных испытаний моряки изучили технические возможности судна, провели различные судовые учения и выполнили регламентные работы по обслуживанию судового оборудования. Совместно с государственной приёмной комиссией экипаж и представители завода-судостроителя испытали надёжность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационного и другого судового оборудования», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.

Он также уточнил, что в настоящее время экипаж готовится к включению судна в состав Черноморского флота.

Ранее kp.ru сообщала, что на Черноморском флоте прошли учения «Заступление корабля на боевое дежурство».

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