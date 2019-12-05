Совет судей решил не наказывать СМИ за давление на суды через публикации

Совет судей России отклонил инициативу о введении ответственности для СМИ за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов и публикации, умаляющие авторитет судебной власти.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на председателя Совета судей Виктора Момотова.

По его словам, подобные вопросы поднимались в ходе заседания профильной комиссии совета, которая обсуждала концепцию информационной политики судебной системы.

Он уточнил, что это были мнения отдельных экспертов и судей, предложенные «по тем или иным причинам».

«Когда Совет судей принимал решение об утверждении документа, он исключил из этого раздела вопросы, которые касались разработки эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, создания таких нормативно-правовых актов», — сообщил он.

Уточняется, что решение было принято на заседании 5 декабря.

Ранее газета «Ведомости» писала, что Совет судей разрабатывает проект защиты от «тенденциозных публикаций» и предлагает ввести ответственность для СМИ и журналистов за давление на суд.