Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Журналисты попросили его прокомментировать протесты в Москве, произошедшие на фоне выборов в Мосгордуму, ареста актёра Павла Устинова и дела журналиста Ивана Голунова. 

По мнению Медведева, «если есть настроения, значит, их что-то создаёт — это очевидно».

«Я хочу сказать, что, по понятным причинам, вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую всех этих дел, о которых вы сказали. Хотя я, конечно, следил за тем, как события развиваются. Очевидно, что там, наверное, есть какие-то издержки и в работе правоохранительной системы, их нужно учитывать, каким-то образом что-то менять», — заявил он.

Глава правительства добавил, что это вызвало «довольно мощный запрос на справедливость», который в том числе привёл к различным акциям.

«Можно заявить о своём мнении — это абсолютно нормально. Но заявлять о своём мнении нужно всё-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами. Закон нужно соблюдать, иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему», — отметил он.

Премьер добавил, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться досконально. 

Также Медведев призвал не идеализировать Советский Союз.

RT ведёт прямую трансляцию интервью Медведева.

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