Медведев призвал не идеализировать Советский Союз

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами российских телеканалов призвал не идеализировать Советский Союз.
Медведев призвал не идеализировать Советский Союз
  • Reuters

«Есть определённая идеализация. Я тоже помню эти годы, они были для меня важными, интересными, я учился. В Советском Союзе было много хорошего, это абсолютно точно, но идеализировать Советский Союз не надо. Это было очень сложное государство. Та молодёжь, которая говорит: «Вот хотим там очутиться»... Где очутиться? У пустой полки в магазине? Или в очереди за сапогами? Это даже представить себе люди не могут», — сказал Медведев.

Он отметил, что в то время «ничего не было практически, даже в таком городе, как Ленинград».

«Были определённые социальные гарантии. Это правда. И это очень важно. И об этом нужно помнить и какие-то даже вещи брать на вооружение нам сегодняшним», — сказал премьер.

При этом он призвал не идеализировать и эти гарантии.

В качестве примера он привёл систему здравоохранения.

«Да, она была бесплатная. Но вопрос в том какая. Медосмотры, например, в школе я помню. Они заключались в том, что мне мерили вес и рост», — рассказал Медведев.

Он выразил мнение, что абсолютное большинство современной молодёжи просто не смогло бы жить в Советском Союзе.

Ранее Медведев прокомментировал ситуацию с нехваткой иностранных лекарств в аптеках.

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