Путин продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

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Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.
Путин продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

«Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» сроком на пять лет», — указывается в документе.

Уточняется, что другим своим указом Путин также продлил на пять лет полномочия ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачёва.

В 2014 году Путин подписал указ о переназначении Кропачёва ректором Санкт-Петербургского государственного университета до 2019 года.

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