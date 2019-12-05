Путин продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия ректора Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктора Садовничего.

Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

«Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» сроком на пять лет», — указывается в документе.

Уточняется, что другим своим указом Путин также продлил на пять лет полномочия ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачёва.

В 2014 году Путин подписал указ о переназначении Кропачёва ректором Санкт-Петербургского государственного университета до 2019 года.