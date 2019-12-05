Путин продлил полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
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- РИА Новости
Об этом говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.
«Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» сроком на пять лет», — указывается в документе.
Уточняется, что другим своим указом Путин также продлил на пять лет полномочия ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачёва.
В 2014 году Путин подписал указ о переназначении Кропачёва ректором Санкт-Петербургского государственного университета до 2019 года.