Госдума приняла закон о праве чиновников и депутатов управлять НКО

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Госдума приняла закон, позволяющий чиновникам и депутатам безвозмездно участвовать в управлении некоммерческими организациями без иностранного участия при уведомлении об этом парламента и госоргана.
Госдума приняла закон о праве чиновников и депутатов управлять НКО
  • РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, инициатива была предложена депутатами «Единой России» в рамках мер по противодействию коррупции.

Ожидается, что закон также повысит эффективность некоммерческих организаций.

Ранее Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество у членов семей и знакомых чиновников.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН отметил, что Россия взяла курс на общемировые тренды в борьбе с коррупцией.

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