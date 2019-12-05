Госдума приняла закон о праве чиновников и депутатов управлять НКО

Госдума приняла закон, позволяющий чиновникам и депутатам безвозмездно участвовать в управлении некоммерческими организациями без иностранного участия при уведомлении об этом парламента и госоргана.

РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, инициатива была предложена депутатами «Единой России» в рамках мер по противодействию коррупции. Ожидается, что закон также повысит эффективность некоммерческих организаций. Ранее Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество у членов семей и знакомых чиновников. Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН отметил, что Россия взяла курс на общемировые тренды в борьбе с коррупцией.