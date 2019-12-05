Госдума приняла закон о праве чиновников и депутатов управлять НКО
- РИА Новости
Как уточняет РИА Новости, инициатива была предложена депутатами «Единой России» в рамках мер по противодействию коррупции.
Ожидается, что закон также повысит эффективность некоммерческих организаций.
Ранее Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество у членов семей и знакомых чиновников.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в беседе с НСН отметил, что Россия взяла курс на общемировые тренды в борьбе с коррупцией.