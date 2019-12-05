Медведев оценил возможность закрытия YouTube в России

Российский премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в интервью российским телеканалам, заявил, что никто в России не собирается закрывать сервис YouTube.

«Ничего никто закрывать не собирается. И YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать. Хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они её делают более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о принятии закона о суверенном интернете и возможности закрытия в России сервиса YouTube.

Ранее опубликованные результаты опроса ВЦИОМ показали, что видеохостингом YouTube пользуются 58% россиян.

RT ведёт прямую трансляцию.