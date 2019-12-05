Медведев заявил о необходимости «подтолкнуть» экономический рост

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что экономический рост в России недостаточный и его необходимо «подтолкнуть».

По его словам, максимальный рост ВВП в России в этом году ожидается на уровне от 1,3 до 1,5%.

«Действительно рост есть, но он не такой, как нам нужен. Это понимают все, об этом говорил президент, об этом мы говорили в правительстве. Поэтому этот рост нужно подтолкнуть», — сказал он.

Премьер добавил, что провёл ряд мероприятий по этому вопросу, в том числе консультации с правительством, экспертами и бизнесом. Он отметил, что был определён ряд направлений, которые вошли в специальные поручения, подписанные Медведевым.

«Первое: конечно, важно снизить административные барьеры», — сказал он.

Также он заявил о ряде планируемых шагов по улучшению делового климата.

RT ведёт прямую трансляцию.