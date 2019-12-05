В СЖР прокомментировали предложение наказывать СМИ за давление на суд
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- РИА Новости
«С одной стороны, судей можно понять, потому что были факты давления на суд через прессу. Тем не менее введение официальных нормативных актов, всяческих ограничений и дополнительной ответственности для СМИ и журналистов, с точки зрения Союза журналистов, может вылиться в ограничение свободы слова, свободы распространения информации», — сказал он.
По его словам, некоторые журналисты, работающие в «жёлтых» изданиях, иногда, «наверное, таким образом пишут про судей и судебные процессы, что судьям это очень сильно не нравится».
«Тем не менее попытки введения таких ограничительных мер, если это будет вдруг, не дай бог, утверждено и начнёт работать, — это просто создаст такую обстановку, когда журналисты будут бояться что-то лишнее написать про судебный процесс, у них заработает внутренняя цензура, они будут бояться наказания», — указал Соловьёв.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Совет судей выступил с предложением ввести ответственность для СМИ за давление на суд.