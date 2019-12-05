В СЖР прокомментировали предложение наказывать СМИ за давление на суд

Союз журналистов России (СЖР) выступает против введения ответственности для СМИ за «скандализацию» правосудия, так как это стало бы разновидностью цензуры. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

«С одной стороны, судей можно понять, потому что были факты давления на суд через прессу. Тем не менее введение официальных нормативных актов, всяческих ограничений и дополнительной ответственности для СМИ и журналистов, с точки зрения Союза журналистов, может вылиться в ограничение свободы слова, свободы распространения информации», — сказал он.

По его словам, некоторые журналисты, работающие в «жёлтых» изданиях, иногда, «наверное, таким образом пишут про судей и судебные процессы, что судьям это очень сильно не нравится».

«Тем не менее попытки введения таких ограничительных мер, если это будет вдруг, не дай бог, утверждено и начнёт работать, — это просто создаст такую обстановку, когда журналисты будут бояться что-то лишнее написать про судебный процесс, у них заработает внутренняя цензура, они будут бояться наказания», — указал Соловьёв.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Совет судей выступил с предложением ввести ответственность для СМИ за давление на суд.