«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей у россиян в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Более 8 млн пользователей сервиса прослушали альбом американской певицы When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go. Её песня Bad Guy вошла в тройку топ-композиций «Яндекс.Музыки».
При этом сразу три песни Белорусских вошли в топ — «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы».
Также россияне часто прослушивали песни Zivert, Елены Темниковой, Светланы Лободы, Maruv и Полины Гагариной.
Ранее Nation News передавало, что эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов в России.