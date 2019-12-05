«Яндекс» назвал самых популярных исполнителей у россиян в 2019 году

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», самыми популярными у россиян музыкальными исполнителями в 2019 году были американская певица Билли Айлиш и белорусский певец Тима Белорусских.

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РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия». Более 8 млн пользователей сервиса прослушали альбом американской певицы When We All Fall Asleep Sleep Where Do We Go. Её песня Bad Guy вошла в тройку топ-композиций «Яндекс.Музыки». При этом сразу три песни Белорусских вошли в топ — «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». Также россияне часто прослушивали песни Zivert, Елены Темниковой, Светланы Лободы, Maruv и Полины Гагариной. Ранее Nation News передавало, что эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов в России.