МВД опровергло данные о готовящемся нападении на школу на Урале

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В ГУ МВД по Свердловской области опровергли сообщения, появившиеся в социальных сетях, о якобы готовящемся нападении на одну из школ в Екатеринбурге.
МВД опровергло данные о готовящемся нападении на школу на Урале
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых.

«Хочу успокоить горожан. Ни в одном из учебных заведений нашего города и региона ничто, к счастью, в реальности не угрожает ни ученикам, ни педагогам, ни самим зданиям», — отметил он.

По словам Горелых, сотрудники МВД и других силовых ведомств полностью контролируют обстановку в плане общественной безопасности.

Представитель МВД добавил, что «причин для панических настроений нет».

Ранее ряд каналов в Telegram опубликовал информацию о том, что ученик в интернет-сообществе одной из школ Екатеринбурга предупредил о подготовке нападения на учебное заведение.

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