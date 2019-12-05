В Москве арестовали девять подозреваемых в причастности к терроризму

Мещанский суд Москвы постановил заключить под стражу девятерых предполагаемых участников террористической организации. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение суда.

«Суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Указывается, что все арестованные подозреваются в участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

3 декабря в ФСБ сообщили о задержании в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.