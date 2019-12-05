В Приморье арестовали двоих полицейских за превышение полномочий

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В Приморье арестовали двух сотрудников краевого управления МВД из трёх подозреваемых в превышении полномочий при расследовании уголовного дела.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк СК России по Приморскому краю.

«Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мера в отношении третьего ещё рассматривалась», — заявил представитель ведомства.

Ранее СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих полицейских Приморья, которые применили «недозволенные методы расследования» к местному жителю, ставшему свидетелем убийства 37-летнего мужчины на охоте в лесу.

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