В Петербурге рассказали о ходе работ по уборке снега

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В Санкт-Петербурге рассказали о ходе работ по уборке снега и льда, сообщает Nation News.
В Петербурге рассказали о ходе работ по уборке снега
  • РИА Новости

Отмечается, что с начала декабря коммунальные службы в центре города использовали свыше 11 тонн соли и песка для чистки дорог и тротуаров. Всего заготовлено примерно 100 тонн средств против наледи.

К уборке дворов и тротуаров привлечено около 600 дворников, а также 19 единиц снегоуборочной техники и 90 единиц средств малой механизации.

В уборке центральных улиц также участвовали сотрудники государственного унитарного дорожного предприятия «Центр».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открыли горячую линию по вопросам уборки снега.

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