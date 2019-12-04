В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг удалённой работы в России

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Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг удалённой работы в стране.
В Госдуме прокомментировали ситуацию вокруг удалённой работы в России
  • РИА Новости

«Сейчас жизнь меняется таким образом, что приоритетом становится получение от сотрудника его труда. Это сдвиг в общественном сознании, и поэтому тема дистанционной работы так важна. Она связана с модернизацией регулирования трудовых отношений», — заявил он.

По его словам, всё больше людей начинают работать удалённо, но эта категория граждан никак не определена в Трудовом кодексе.

«Удалённая занятость сейчас может коснуться самых разных специальностей и профессий. И для того, чтобы защитить интересы людей, задействованных таким образом, она требует регулирования», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Валентин Шурчанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал, как предотвратить цифровую безработицу.

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