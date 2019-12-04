В Курской области перезахоронили останки 67 погибших в годы Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Мероприятие состоялось в рамках поисковой экспедиции «Вахта памяти — 2019». Раскопки проводились в пяти населённых пунктах Пристенского района.
Участниками экспедиции были отряды «Новое поколение» средней школы №2 посёлка Пристень, «Обелиск» КГУ, «Курская земля» и «Факел».
Церемонию провели в селе Бобрышево.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны.