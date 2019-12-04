В Курской области перезахоронили останки 67 погибших в годы Великой Отечественной войны

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В Курской области прошла церемония перезахоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru.
В Курской области перезахоронили останки 67 погибших в годы Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Мероприятие состоялось в рамках поисковой экспедиции «Вахта памяти — 2019». Раскопки проводились в пяти населённых пунктах Пристенского района.

Участниками экспедиции были отряды «Новое поколение» средней школы №2 посёлка Пристень, «Обелиск» КГУ, «Курская земля» и «Факел».

Церемонию провели в селе Бобрышево.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны.

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