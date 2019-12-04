В МВД Карелии опубликовали статистику по случаям семейно-бытового насилия

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В пресс-службе МВД Карелии опубликовали статистику по случаям семейно-бытового насилия, сообщает Karelinform.ru.
В МВД Карелии опубликовали статистику по случаям семейно-бытового насилия
  • РИА Новости

По данным ведомства, в 2019 году были заведены уголовные дела по 115 эпизодам противоправных деяний, совершённых в сфере семейно-бытовых отношений. В 74 случаях потерпевшие — женщины.

Если сравнивать с 2018 годом, то количество таких случаев выросло — тогда было зафиксировано 88 преступлений, в том числе 57 против женщин.

«Особенностью домашнего насилия, которое может быть как физическим, так и психологическим, является его латентность — множество повторяющиеся противоправных фактов, которые жертва скрывает», — рассказали в полиции.

Что касается домашнего насилия против детей, то в течение десяти месяцев 2019 года зарегистрировано 12 преступлений, совершённых законными представителями в отношении несовершеннолетних (в 2018-м — также 12). Возбуждено четыре уголовных дела по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

«МВД по Республике Карелия призывает граждан: если вы подверглись домашнему насилию, стали свидетелем такого факта или располагаете информацией о подобных проявлениях — об этом необходимо сообщать в органы внутренних дел», — добавили в ведомстве.

Ранее заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора в беседе с НСН прокомментировала ситуацию со случаями домашнего насилия в стране.

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