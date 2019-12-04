Правозащитный центр «Единой России» поможет жителям Иркутской области, пострадавшим от мошенника

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Правозащитный центр «Единой России» поможет жителям Иркутской области, пострадавшим от мошенника при ремонте жилья после наводнения.
Правозащитный центр «Единой России» поможет жителям Иркутской области, пострадавшим от мошенника
  • РИА Новости

Как заявил сопредседатель правцентра, депутат Госдумы Михаил Старшинов, с гражданами уже работают адвокаты и эксперты. Также направлен запрос в правоохранительные органы для проверки действий подрядчика.

По словам Старшинова, пострадавшие обратились к волонтёрам «Молодой гвардии Единой России», работающим в зоне подтопления с лета. Одна из заявительниц сообщила, что её дом сильно пострадал от паводка, и на капремонт был выдан сертификат на 380 тыс. рублей. Исполнитель приступил к работе, но после получения средств пропал и на связь не выходил. По аналогичной схеме пострадали ещё две семьи.

«Ознакомившись с документами, мы пришли к выводу, что необходимо начать разрешение ситуации с досудебного порядка. На объект будет приглашён эксперт, который оценит весь причинённый ущерб и составит акт приёма-передачи выполненных работ. Мы направим претензию, в которой попросим расторгнуть договор, вернуть деньги, уплаченные по данному договору, а также возместить ущерб, который был причинён этими подрядными работами», — уточнил депутат.

Он отметил, что если подрядчик не захочет урегулировать спор добровольно, то будет составлено обращение в суд.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке заявил, что программа экономического развития пострадавших от паводка районов Иркутской области предполагает привлечение около 16 млрд рублей.

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