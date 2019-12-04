Очевидец рассказала подробности о стрельбе в Перми

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Жительница Орджоникидзевского района Перми, где утром в среду, 4 декабря, мужчина открыл стрельбу по прохожим, рассказала подробности инцидента.
Очевидец рассказала подробности о стрельбе в Перми
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«Мы проснулись от женского крика. И услышали хлопки, как будто петарды взрывали. Поначалу мы не придали этому значения. Но когда хлопки начали раздаваться ещё и ещё, то мы подошли к окну и увидели страшную картину», — сообщила Татьяна Лук телеканалу «Звезда».

Она уточнила, что на место событий приехали три или четыре полицейских машины, затем снова раздались выстрелы, и наступило затишье.

Утром 4 декабря в Перми местный житель открыл огонь из ружья по прохожим, в результате чего погибла женщина.

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