Во ФСИН рассказали о работе по обновлению парка автомобилей для перевозки заключённых

Директор ФСИН Александр Калашников в беседе с «Российской газетой» рассказал о работе по обновлению парка автомобилей для перевозки заключённых.

«За последние семь лет парк спецавтомобилей типа АЗ обновлён на 771 единицу, в 2020 году планируется закупить ещё около 70 единиц таких специальных транспортных средств», — заявил он.

По его словам, ФСИН проводит работу и по улучшению условий перевозок осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. С 2012 года спецавтомобили оснащаются в том числе кондиционерами.

Предусмотрен транспорт и для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с сотовой связью в тюрьмах.