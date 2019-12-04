Экс-депутат Рады признал вину по делу о нападении на посольство России

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Бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года, признал вину.
Экс-депутат Рады признал вину по делу о нападении на посольство России
  • © Рудьковський Микола
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Как передаёт РИА Новости из зала Мосгорсуда, его дело будет рассмотрено в особом порядке.

«Суть обвинения мне понятна, я полностью признаю свою вину в содеянном, согласен с обвинением, приношу свои извинения. Я прошу рассмотреть дело в особом порядке», — сказал он.

Как уточняет агентство, решение о рассмотрении дела образом, гарантирующим более мягкое наказание, было принято в ходе подготовки к рассмотрению дела.

Особый порядок принятия решения предполагает, что обвиняемый признаёт вину, суд не изучает его причастность к преступлению и выносит приговор на основе характеристики личности обвиняемого.

В феврале СК России заочно предъявил обвинение фигурантам уголовных дел о нападениях на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах.

Среди фигурантов был в том числе Рудьковский. 

Как заявляли в ведомстве, ущерб от нападения на посольство в 2014 году составил более 14 млн рублей.

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