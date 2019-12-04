Открывший стрельбу по прохожим в Перми мог принять наркотики

Устроивший стрельбу в Перми в момент инцидента мог быть в состоянии наркотического опьянения, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вёл ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что мужчина стрелял не только по людям, но и по припаркованным автомобилям.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники правопорядка допрашивают злоумышленника. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибла женщина, ещё два человека пострадали, в том числе сотрудник Росгвардии.