Открывший стрельбу по прохожим в Перми мог принять наркотики

Короткая ссылка
Устроивший стрельбу в Перми в момент инцидента мог быть в состоянии наркотического опьянения, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
Открывший стрельбу по прохожим в Перми мог принять наркотики
  • РИА Новости

«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вёл ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что мужчина стрелял не только по людям, но и по припаркованным автомобилям.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники правопорядка допрашивают злоумышленника. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибла женщина, ещё два человека пострадали, в том числе сотрудник Росгвардии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить