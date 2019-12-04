Открывший стрельбу по прохожим в Перми мог принять наркотики
- РИА Новости
«Установлено, что стрельбу из гладкоствольного ружья вёл ранее судимый гражданин 50 лет, находившийся, по предварительным данным, в состоянии наркотического опьянения», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что мужчина стрелял не только по людям, но и по припаркованным автомобилям.
Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, в настоящее время сотрудники правопорядка допрашивают злоумышленника. Причины произошедшего пока неизвестны.
Ранее стало известно, что в результате ЧП погибла женщина, ещё два человека пострадали, в том числе сотрудник Росгвардии.