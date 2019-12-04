В Москве назвали победителей конкурса «Героям — быть!»

В Москве наградили победителей всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям — быть!», сообщает ФАН.

Премия вручается с 2015 года гражданам России за героические поступки, совершённые однажды, или за ежедневные подвиги в течение всей жизни. В этом году на конкурс пришло 111 заявок, а в народном голосовании приняли участие 30 тыс. человек.

«Знаете, такие примеры должны вдохновлять каждого. Мы пришли в мир не просто так — каждый пришёл с миссией, предназначением, каждый способен стать героем на рабочем месте. Просто так сместились акценты в последнее время, что кумирами стали герои глянца, и наша молодёжь думает, что раз ей это недоступно, то всё в жизни пропало. Эти проекты подчёркивают ценность и вес каждого человека. Они остро необходимы», — подчеркнула депутат Госдумы Татьяна Цыбизова.

По её мнению, такие проекты увеличат число тех, кто гордится своей родиной, корнями, предками.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге наградили подростков, спасших близких при пожаре.