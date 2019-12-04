В России планируют запретить коллекторам доступ к долгам по ЖКХ

В Государственной думе планируют разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, проект закона разработают до конца января 2020 года.

По данным издания, летом 2019 года вступил в силу закон о запрете продавать коллекторам задолженность по ЖКХ, но «его можно обходить через агентский договор».

«Любые лазейки пресечём. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания», — рассказал Аксаков.

Ранее progorod43.ru со ссылкой на управление ФССП передавало, что в Кировской области оштрафовали коллекторов за слишком частые звонки должнику.