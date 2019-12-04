Кабмин легализовал онлайн-продажу ювелирных украшений в России

Российские правительство легализовало продажу ювелирных украшений через интернет при условии обязательной сертификации драгоценных камней и наличии пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 30 ноября.

Указывается, что постановление вносит в действующие правила продажи товаров новый пункт.

«На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учётом особенностей, установленных законодательством России», — говорится в документе.

В ноябре ФСБ пресекла деятельность группы лиц, занимавшихся аферой с драгоценными металлами на территории Дагестана.