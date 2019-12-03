В Адыгее водитель без прав сбил четырёх подростков
- РИА Новости
ДТП произошло днём 3 декабря на улице 2-й Крестьянской. Автомобиль ВАЗ-21053 выехал на тротуар и совершил наезд на трёх жителей Майкопского района и одного жителя Краснодарского края.
Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«Предварительно установлено, что 18-летний водитель не имел права управления транспортом и водительское удостоверение не получал», — сказали в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН назвала дорожно-транспортные происшествия самой частой причиной гибели детей.