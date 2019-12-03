В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

В четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл хлопок бытового газа.

«В 20:05 поступило сообщение о хлопке бытового газа в четырёхэтажном многоквартирном жилом доме на улице Южной в посёлке Яковлево», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что на место происшествия направлены спасатели.

По словам источника агентства, при хлопке пострадали четыре человека.

При этом источник ТАСС сообщает, что в результате взрыва газа разрушена стена дома с первого по четвёртый этаж.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии пятеро пострадали при взрыве газа в частном доме.