В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа

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В четырёхэтажном жилом доме в посёлке Яковлево Белгородской области произошёл хлопок бытового газа.
В жилом доме под Белгородом произошёл хлопок газа
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

«В 20:05 поступило сообщение о хлопке бытового газа в четырёхэтажном многоквартирном жилом доме на улице Южной в посёлке Яковлево», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что на место происшествия направлены спасатели.

По словам источника агентства, при хлопке пострадали четыре человека.

При этом источник ТАСС сообщает, что в результате взрыва газа разрушена стена дома с первого по четвёртый этаж.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии пятеро пострадали при взрыве газа в частном доме.

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